Tornano in azione i ladri a Trivento: aprono la cassaforte con una fiamma ossidrica e portano via banconote e preziosi. Dopo un periodo di apparente quiete, tornano i furti in abitazione a Trivento. In pieno centro, alle ore 19 di ieri sera 10 dicembre, sono entrati in ben tre abitazioni. Approfittando dell’assenza dei proprietari, oltretutto familiari, hanno manomesso la cassaforte con una fiamma ossidrica, portando via, sembra, 5 mila euro e preziosi in oro. Nella seconda abitazione avrebbero rubato circa 2 mila e cinquecento euro e preziosi, oltre a creare danni irrilevanti. Infine, nella terza abitazione hanno portato via circa mille euro. Un ricco bottino messo a segno con una certa facilità ed è questo l’aspetto che più di tutto crea maggiore apprensione tra la popolazione, che si sente letteralmente disarmata. Sono in corso le indagini delle Forze dell’ordine.