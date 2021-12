Al momento all’ospedale Cardarelli di Campobasso non sono possibili nuovi ricoveri nel reparto di neonatologia per i piccoli che hanno bisogno della Patologia neonatale e Terapia intensiva.

È il succo dell’avviso a dirigenti dei vari presidi e servizi ospedalieri. Sono tutti occupati i dodici posti letto.

Il Direttore dell’Azienda sanitaria Regionale Florenzano spiega, però, che il reparto non è chiuso, ma che eventuali neonati in condizioni critiche verranno stabilizzati e quindi trasferiti in strutture che hanno neonatologia, se non si si liberano posti al Cardarelli.