I carabinieri di Bonefro hanno arrestato un giovane del posto che da tempo maltrattava i genitori, con minacce, urla e gesti violenti finché il padre non ha trovato il coraggio di chiedere aiuto. Si è recato in caserma proprio nel momento in cui il figlio stava dando in escandescenze a casa, fino a distruggere il presepe.

I militari quando sono arrivati nell’abitazione lo hanno trovato ancora in preda all’ira. Il giovane di 25 anni è stato arrestato. E’ ora in carcere a Larino.