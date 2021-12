La neve continua a causare problemi in Alto Molise. A segnalare le condizioni di impraticabilità delle strade ci ha pensato anche il Consigliere Regionale Andrea Greco che ieri sera, mentre era diretto ad Agnone, ha registrato un video sulla neve.

“Ieri sera, al rientro da Roma, ho più volte rischiato di uscire fuori strada. Le condizioni della provinciale che collega Agnone a Isernia erano a dir poco indecenti. – ha spiegato il portavoce del Movimento 5 Stelle – I mezzi spazzaneve non erano passati e, stando alle numerose segnalazioni ricevute, la situazione è rimasta immutata anche questa mattina.”

“Tutto ciò è inaccettabile e testimonia l’assoluta indifferenza del presidente della provincia, Alfredo Ricci, nei confronti dei cittadini dell’alto Molise e non solo. Non oso immaginare cosa potrebbe accadere se ci fosse bisogno di raggiungere queste località con mezzi di soccorso, come un’ambulanza. – ha continuato Greco – Ovviamente mi attiverò in tutte le sedi opportune. Nel frattempo, vi chiedo di segnalarmi altri disagi!”

Nei giorni scorsi, anche il Sindaco di Capracotta Candido Paglione aveva segnalato il problema delle strade ricoperte dalla neve. E anche in quel caso ad essere preso di mira era stato il Presidente Ricci a cui il primo cittadino altomolisano aveva rivolto un duro affondo.