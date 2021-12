Share on Twitter

I carabinieri di Termoli hanno fermato e arrestato un ragazzo di 25 anni di San Severo. Insospettiti dall’atteggiamento nervoso del giovane, i militari hanno proceduto alla perquisizione: all’interno dell’auto sono stati trovati 40 grammi di hashish e una piccola quantità di cocaina. Altra droga è stata poi rinvenuta a casa del 25enne. Lo stupefacente è stato sequestrato. Il giovane è ai domiciliari.

A carico dell’arrestato è stata anche avviata la procedura per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio dal luogo dell’accertata condotta delittuosa, trattandosi di Comune diverso da quello di residenza.

L’attività in questione segue tra l’altro ad altre due operazioni in materia di stupefacenti svolte sempre dell’Arma di Termoli nell’ultima settimana, che avevano permesso di trarre in arresto altre due persone, deferirne una alla competente Autorità Giudiziaria e segnalarne tre alla Prefettura di Campobasso, sequestrando inoltre quantitativi anche rilevanti di diverse sostanze stupefacenti, tra cocaina, hashish e marijuana.