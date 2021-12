Share on Twitter

Questa mattina, alle ore 9:30 presso il Monumento ai Caduti di Piazza Unità d’Italia, si è tenuto l’evento “Il Cammino della Memoria” in coda alle celebrazioni del centenario del Milite Ignoto.

L’iniziativa ha rappresentato un omaggio dedicato non solo agli ignoti caduti in battaglia, ma anche a tutte le loro madri che hanno dovuto convivere con il dolore della perdita di un figlio. Simbolica, in tal senso, la figura di Maria Bergamas, madre di tutti i Militi Ignoti.

Nel corso della manifestazione è stata raccolta una zolla di terra dal Monumento ai Caduti che sarà riposta in una teca e portata a Roma presso l’Altare della Patria in rappresentanza dei molisani caduti in guerra.

Presenti all’evento lo scrittore e promotore dell’iniziativa Michele Maddalena, i Consiglieri Mario Petrecca e Michela Cerbaso, la famiglia Marinelli, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Agnone Carlo Alberto Evangelista e il parroco Don Onofrio Di Lazzaro.