Il Molise è la regione italiana in questo momento con la situazione covid migliore. Lo conferma il settimanale monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità. L’incidenza è scesa a 28 casi ogni 100mila abitanti mentre tutte le altre regioni sono sopra la soglia di allarme fissata a 50. Tutte le regioni inoltre sono ora classificate a rischio moderato con l’unica eccezione proprio del Molise che è a rischio basso. L’indice Rt resta invece alto a 1,52, ma è comunque in calo rispetto alla scorsa settimana quando aveva superato quota 2. Infine la situazione dei ricoveri, anche qui numeri sotto le soglie di allarme: 3 per cento di posti occupati in terapia intensiva e 7 per cento di posti occupati in area medica.

Veniamo invece al bollettino quotidiano. Nelle ultime 24 ore 23 nuovi postivi su 667 tamponi processati con un tasso di positività al 3,4 per cento. Ci sono anche 21 guariti. Sul fronte della situazione ospedaliera una notizia positiva e una negativa. Al Cardarelli un paziente che era in malattie infettive si è aggravato ed è stato quindi trasferito in terapia intensiva mentre un altro paziente è stato invece dimesso. Scende così a 10 il numero complessivo dei ricoverati. Di questi 9 non sono vaccinati.

Infine vediamo la provenienza dei nuovi casi: 5 sono a Ripabottoni, 3 a Guglionesi, 2 a Isernia, Montenero di Bisaccia, Morrone, Sesto Campano e Termoli. Un solo caso infine a Portocannone, Monteroduni, Campobasso, Castellino e Fornelli.