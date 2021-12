La vigilia della sfida contro i calabresi potrebbe riportare Menna sulla linea difensiva. Notevoli i progressi avuti dal giocatore dopo l’operazione. Il tecnico deciderà sul suo impiego anche con il conforto dello staff medico rossoblu. Nulla da fare per Dalmazzi ancora ai box e pronto, molto probabilmente, per rientrare contro il Potenza. Il balletto degli infortuni non si stoppa qui: sembra che la situazione di Di Francesco sia leggermente più grave del previsto. Pare che la seconda lesione avuta dal giocatore abbia toccato anche il tendine. L’attaccante potrebbe rientrare nel nuovo anno. Anche in questo caso il lavoro dello staff medico è finalizzato a recuperare il prima possibile. In attacco Cudini potrebbe fare ulteriori variazioni: si prevede un’uscita dall’undici titolare di De Biase. Forse un ritorno di Vitali ed una conferma per Rossetti e Liguori. A centrocampo non è da escludere una maglia dal primo minuto per lo stesso Tenkorang, molto reattivo quando chiamato in causa.

Svanisce per i più nostalgici il desiderio di rivedere in rossoblu il molisano Vittorio Esposito che proprio ieri ha siglato l’accordo con il Notaresco, società che ha conteso la Lega Pro al Campobasso nello scorso campionato. Esposito aveva iniziato al Fano dove le cose non sono andate per il verso giusto fino alla recente separazione. Anche il Catanzaro ha le sue grane di formazione: da rilevare la squalifica del neo tecnico Vivarini, ma anche quella del centrocampista Welbeck che potrebbe essere rimpiazzato da uno fra Risolo o Cinelli. Anche i calabresi vengono da un periodo non proprio brillante che ha portato la società a cambiare il tecnico. Nell’ultima interna vinta contro il Foggia, la stampa calabrese ha parlato di sprazzi di bel gioco. Il Catanzaro ancora non esce del tutto da una crisi che ha portato la vetta ad una distanza di ben nove punti. Da rilevare pure che il Catanzaro è una delle quattro squadre che si giocheranno la Coppa Italia. I calabresi, infatti, ai quarti hanno eliminato l’Albinoleffe e si contenderanno la finale con il Padova. Match di andata previsto in Veneto mercoledi prossimo quindici dicembre. L’altra semifinale sarà Andria Sudtirol. A Selvapiana a partire dalle 14:30 Campobasso – Catanzaro sarà diretta dal signor Kumara di Verona.