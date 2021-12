Decima fatica per le squadre campobassane nei campionati nazionali di futsal. Derby molisano nel torneo di serie B tra Chaminade e Sporting Venafro, big match al PalaUnimol dove i cussini di Sanginario ricevono il Genzano. Partiamo proprio dal secondo campionato nazionale, dove si prospetta una sfida proibitiva per il Cln Cus Molise contro l’Ecocity. I laziali guidati da coach La Bella non sono partiti nel migliore dei modi considerate le velleità di inizio stagione. Si punta a vincere il campionato, senza mezzi termini, la campagna acquisti estiva ha visto l’arrivo di giocatori pluri decorati provenienti dal torneo di A1, come il pivot Lukaian Baptista, ex Acque e Sapone, poi Ghiotti, Fusari, Chimanguinho e Guedes tra i tanti. Dopo una partenza non al top, due pareggi ed una sconfitta in 8 gare, la società ha pensato di rinforzare ulteriormente la rosa con l’arrivo del portiere Miarelli e Lolo Suazo. Insomma il Genzano è una corazzata che punta senza mezzi termini a vincere tutte le gare da domani sino al termine della stagione per salire in serie A1. Dall’altra parte la freschezza e la serenità del Cus Molise, il team dell’ateneo è in gran forma e non ha alcun assillo di classifica. In settimana sono arrivati i tre punti del ricorso contro il Sala Consilina e a quota 16 punti ora, la zona rossa è a distanza di sicurezza. Barrichello e compagni attraversano un gran momento di forma, 14 punti maturati nelle ultime sette gare, la sconfitta sul campo non arriva dalla seconda di campionato, un ruolino di marcia ottimo per una squadra che punta alla salvezza diretta. Le difficoltà iniziali del nuovo girone sono state superate con abnegazione e sacrificio, le stesse armi che serviranno nella gara di domani. La montagna da scalare è altissima, i ragazzi di Sanginario non hanno nulla da perdere, al contempo sarà un vero onore e motivo di stimolo, potersi confrontare contro i big del futsal italiano. L’impresa è quasi impossibile, quasi appunto, perchè Sanginario è spesso uscito indenne da queste gare nel corso di tantissimi anni di militanza sulla panchina del Cus Molise.

Nel girone G di serie B, allo Sturzo, sarà derby tra Chaminade e Sporting Venafro. Momento alterno tra le due squadre che rappresentano il Molise nel futsal di cadetteria, i rossoblu di Cavaliere sono in crisi di risultati, solo 5 i punti raccolti in otto giornate di campionato, al contrario i bianconeri, a quota 14, sono in zona play off. Girone G che vede due squadre a punteggio pieno che non hanno concesso nulla alle avversarie, l’Itria ed il Canosa, proprio questi ultimi hanno regolato sabato scorso i campobassani in terra pugliese con un perentorio 9 a 4. Gli stimoli per giocare il derby sono ovviamente raddoppiati, in particolare per la Chaminade che giocherà tra le mura amiche e ha bisogno di muovere la classifica dopo tre sconfitte consecutive. La stagione di Passarelli e compagni non riesce a decollare, la bontà qualitativa dell’organico è sotto gli occhi di tutti ma la squadra manca ancora di un’anima. I rossoblu sembrano non essersi calati appieno nel torneo, troppe disattenzioni condite da un’incapacità di reagire quando si va in svantaggio. La stagione è ancora lunga e il derby arriva nel momento giusto per la squadra di Cavaliere, serve una svolta e la sfida al Venafro deve far scattare la molla. Dall’altra parte i bianconeri di Tavone, ex di turno, hanno tutte le carte in regola per restare all’interno della griglia play off e la gara di domani, rappresenta uno step da superare proprio per saggiare le velleità d’alta classifica.