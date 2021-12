Associazione “Un Filo che Unisce” di Trivento: acceso l’albero di Natale ad uncinetto. L’albero protagonista del fenomeno mediatico che ha portato Trivento alla ribalta mondiale, è stato rinnovato di luce ed energia, alla presenza del presidente della Proloco di Minervino di Lecce, “sabato prossimo – ha fatto sapere il presidente Michela Anziano – saremo presenti a Minervino per inaugurare il loro albero ad uncinetto. L’associazione continua con l’obiettivo di valorizzare il territorio sul territorio. Numerose le manifestazioni di stima ricevute da parte delle associazioni che hanno realizzato gli alberi 2021 – ha concluso Anziano – e abbiamo avuto conferme ed apprezzamenti su tutto il territorio nazionale per l’intuizione e la tenacia nel mantenere viva l’iniziativa, nonostante la competizione con località più grandi ed organizzate”. Alla cerimonia, avvenuta in pieno centro storico, Largo Porta Maggiore ai piedi di Piazza Cattedrale, è intervenuto anche il sindaco Pasquale Corallo, “l’albero ad uncinetto è senza alcun dubbio il simbolo della nostra città che vuole ripartire – ha affermato Corallo – non finirò mai di ringraziare il presidente Michela Anziano assieme a tutte le uncinettine dell’associazione “Un Filo che Unisce” per il lavoro svolto e per tutto quello che sapranno ancora fare per il nostro futuro. Ho preso già contatti con il nuovo sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo – ha aggiunto Corallo – con loro abbiamo stretto il patto di amicizia, sotto l’ombra dell’albero ad uncinetto. Annuncio che domenica 12 dicembre ci sarà uno scambio virtuale di alberi, affinché si possa ancora più rinsaldare il legame tra le due comunità”.