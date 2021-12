La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta la scorsa notte sul Molise ha prodotto allagamenti un po’ ovunque. La situazione nel territorio compreso tra Castellino e Lucito è critica. Il fiume Biferno ha rotto gli argini e travolge tutto quello che incontra lungo la sua corsa: tratti di strada, di asfalto letteralmente mangiati, divorati. Una casa che viene giù, un po’ alla volta. Il sindaco di Castellino del Biferno, Enrico Fratangelo, denuncia una situazione estremamente difficile che è destinata ad aggravarsi ulteriormente in occasione di nuove precipitazioni. “Occorre l’intervento urgente della Regione – ha detto ai microfoni di Telemolise – Servono fondi per la messa in sicurezza dell’intera area per evitare che in pieno inverno danni ancora peggiori”. Un appello che il sindaco rivolge dunque alle istituzioni, affinché si intervenga prima che sia troppo tardi.

I residenti guardano con preoccupazione l’addensarsi di nubi minacciose perché sanno che potrebbero portare pioggia e con essa nuovi disagi e e previsioni, per i prossimi giorni, purtroppo non promettono nulla di buono.