Il Covid fa una nuova vittima in Molise. Si tratta di una donna di 88 anni di Casacalenda che era ricoverata nel reparto di malattie infettive del Cardarelli. Il numero complessivo delle vittime sale così a 507.

Diminuiscono tuttavia i casi, solo due sui 359 tamponi processati per un tasso di positività che scende allo 0,5%. Gli attualmente positivi sono 251, mentre le persone ricoverate in ospedale sono 11, dieci in area medica e una in terapia intensiva.

Dall’ultimo bollettino risultano anche 49 persone guarite