Negli ultimi sette, rispetto alla settimana precedente, sono aumentati in tutte le regioni, fatta eccezione per Molise e Val d’Aosta, i nuovi casi di contagio Covid (105.771 vs 86.412) e i decessi (558 vs 498). Analoga crescita riguarda i casi attualmente positivi (240.894 vs 194.270), le persone in isolamento domiciliare (234.040 vs 188.360), i ricoveri con sintomi (6.078 vs 5.227) e le terapie intensive (776 vs 683). E’ quanto emerge dal monitoraggio indipendente effettuato dalla Fondazione Gimbe.