“Oggi sono circolate non so sulla base di quali fonti delle informazioni sbagliate sul caso Maresca. La proposta che faro’ alle forze di maggioranza e’ come un caso come quello non possa mai piu’ ripetersi”. Cosi’ la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ad Atreju sulla vicenda del magistrato assegnato alla Corte d’Appello di Campobasso: “che un giudice possa svolgere contemporaneamente, anche e lontano dal suo distretto, funzioni giudiziarie e politiche non deve accadere. C’e’ una stella polare della magistratura che deve essere non solo praticata ma anche percepita. Non importa se si tratta di cariche elettive locali, ne’ per queste, ne’ a maggiore per quelle parlamentari”