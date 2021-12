Il caso Maresca? “Serve subito una nuova legge”. Il Csm “deve rispettare la legge che c’e’, ma la situazione presenta evidenti anomalie e rischia di opacizzare l’immagine della magistratura, cosa di cui non c’e’ veramente bisogno”. A dirlo, in un’ intervista a La Repubblica, il vicepresidente del Csm David Ermini. Catello Maresca, consigliere comunale a Napoli e giudice a Campobasso, “non e’ certo il primo caso – sottolinea Ermini -. Ce ne sono diverse in Italia di situazioni simili. Si e’ sempre parlato delle porte girevoli dal Parlamento agli uffici giudiziari, ma non si e’ mai affrontato il tema, ben piu’ diffuso, dei giudici impegnati nella politica locale”. Per Ermini, “e’ chiaro che il legislatore deve intervenire sia a livello nazionale che locale”. Quanto al caso Maresca afferma: “Il Consiglio ha semplicemente applicato la legge in vigore, per la quale bisogna contemperare due diritti del magistrato, quello di rientrare nella propria funzione giudiziaria e quello di svolgere il proprio ruolo politico. Ma proprio su queste due esigenze deve intervenire il legislatore”.