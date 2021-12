CLN CUS MOLISE 6

SPARTAK CASERTA 1

Cln Cus Molise: Oliveira, Garocchio, Brunale, Picciano, Spina, Brunale, Sabia, Fierro, La Gioia, Palladino, Lucas, Orefice. All. Di Stefano.

Spartak Caserta: Viteritti, Coppola, Cioffi, Federico, Napoletano, Tizzano, Hyka, Laurenza, Tartaglione. All. Vitale.

Arbitro: Costrino di Termoli. Cronometrista: Crincoli di Termoli.

Marcatori: Sabia (3), Lucas (3), Napoletano.

Una grande prova di forza nel match contro lo Spartak Caserta consente alla formazione under 19 del Circolo La Nebbia Cus Molise di rimanere in alto nel gruppo N, a stretto contatto con le migliori. La squadra di Antonio Di Stefano regala una prestazione perfetta dal punto di vista tecnico tattico lasciando poco o nulla ai generosi avversari, come del resto testimonia il risultato finale. Fin dalle prime battute i padroni di casa hanno dimostrato di avere una marcia in più. Trascinato da Lucas e Sabia in fase realizzativa, il Cln Cus Molise ha mostrato una grande solidità anche in fase difensiva. Dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa e il pareggio ospite realizzato da Napoletano, capitan Oliveira e compagni prendono il largo agendo soprattutto in contropiede e trovando a più riprese la via del gol. Il 5-1 (tripletta di Sabia e doppietta di Lucas) con il quale si chiude la prima frazione di gioco indirizza in maniera decisa la contesa.

Nella ripresa lo Spartak Caserta prova a rendere meno dura la mattinata del Palaunimol ma trova sulla sua strada un grande Oliveira che chiude la saracinesca. A chiudere definitivamente i giochi ci pensa Lucas che firma la sua tripletta personale e mette il punto esclamativo sulla sua performance. “I ragazzi hanno interpretato al meglio una partita non facile – spiega al termine del confronto mister Di Stefano – un plauso va a tutto il gruppo con una menzione particolare a Sabia che nonostante le non perfette condizioni fisiche, è sceso in campo per dare il suo contributo alla causa e lo ha fatto nella maniera migliore. Buono anche l’esordio dell’ultimo arrivato Spina. E’ un successo che ci permette di lavorare con la giusta tranquillità e preparare nel migliore dei modi la trasferta in casa del Real San Giuseppe di domenica”.