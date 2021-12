Ricorso accolto e vittoria a tavolino 6-0 contro il Sala Consilinaper il Circolo La Nebbia Cus Molise. Questa sera, in merito al reclamo presentato dalla società del capoluogo per la mancanza in distinta di sette giocatori formati (il minimo consentito dal regolamento), si è pronunciato il Giudice Sportivo che ha accertato l’irregolarità e dato ragione ai rossoblù che guadagnano così altri tre punti in classifica portandosi a quota 17. La sfida, giocata in occasione della terza giornata era terminata sul campo con la vittoria del Sala Consilina 5-1. Risultato però, non omologato e oggi ribaltato dalla sentenza del Giudice Sportivo. Arriva dunque una grande vittoria da parte della società del Circolo La Nebbia Cus Molise che conferma, grazie a questo successo, di avere a disposizione dirigenti attenti e che conoscono in maniera precisa il regolamento federale. Un successo che ripaga anche il sodalizio molisano dei sacrifici fatti. Fin dall’inizio della preparazione, infatti, i dirigenti, ognuno per quelli che sono i suoi compiti, ha lavorato alacremente mettendo a disposizione la propria passione e le proprie competenze in materia di futsal. Il Circolo La Nebbia Cus Molise compie così un altro passo avanti in graduatoria e si proietta alla sfida contro l’Ecocity Genzano(ora a pari punti) con il morale a mille, pronto a regalarsi un’altra giornata da protagonista.

Il commento del direttore generale – Soddisfazione, subito dopo la pubblicazione del comunicato ufficiale, è stata espressa dal direttore generale Griguoli. “Appena abbiamo verificato l’anomalia, ci siamo adoperati per preparare le carte necessarie al ricorso. Lo abbiamo fatto nei modi e nei tempi previsti dal regolamento e oggi ci godiamo questo successo che è di tutta la società che lavora in sintonia con lo staff tecnico e con i ragazzi per raggiungere i migliori risultati possibili. Ora ci concentriamo sulla gara di sabato per cercare di portare a casa un altro successo così da aggiungere altri punti alla nostra classifica e renderla ancora più bella”.