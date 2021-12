Share on Twitter

Share on Facebook

Un uomo di 49 anni di Bojano è stato raggiunto da un’ordinanza cautelare della misura dell’allontanamento dalla casa familiare, eseguita dai carabinieri della locale stazione. Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Campobasso, in seguito ai maltrattamenti, reiterati, che l’uomo avrebbe messo in atto nei confronti del padre. L’uomo dovrà quindi rispondere dell’accusa di maltrattamenti in famiglia.