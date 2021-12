L’aggiornamento dei dati Covid in Molise, con il bollettino diffuso dall’Asrem.

Su 354 tamponi refertati sono 13 i nuovi positivi: 5 di Campobasso, 3 di Isernia, 2 di Bojano, 1 rispettivamente di Guglionesi, Jelsi e Pietrabbondante. Tasso di positività al 3,67%.

Da registrare anche un nuovo ricovero in Malattie Infettive, da Guglionesi. Non ci sono dimessi né decessi. C’è solo 1 nuovo guarito (di Guglionesi). Al Cardarelli di Campobasso sono 13 i pazienti con Covid in cura, di cui 12 non vaccinati.

Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 299.