Svanita nel nulla senza lasciare nessuna traccia. Si infittisce con il passare delle ore il mistero attorno alla scomparsa di Incoronata Sebastiano, la donna 72enne di Bojano della quale ormai non si hanno più notizie da due giorni. E’ stata vista per l’ultima volta lunedì mattina intorno a mezzogiorno mentre camminava tra la Statale 17 e la Bifernina, a poca distanza dal centro abitato. Da allora più nulla: le decine di persone che da due giorni portano avanti le ricerche senza sosta, giorno e notte, non hanno trovato alcun elemento che possa essere utile a capire cosa sia potuto accadere. La donna vive da sola e a Bojano non ha parenti stretti, a dare l’allarme per la sua scomparsa è stata una vicina di casa. Nelle ore successive i conoscenti dell’anziana hanno lanciato anche appelli sui social diffondendo la foto di Incoronata Sebastiano e subito sono arrivate diverse segnalazioni di persone che hanno incrociato la donna. Indossava un giubbino scuro e un cappuccio e aveva tra le mani un sacchetto di plastica. Le ricerche vengono portate avanti dai Vigili del Fuoco, dal Soccorso Alpino e dai Carabinieri. Il locale comando dell’Arma ha aperto una indagine sulla scomparsa mentre nelle ultime ore è intervenuto anche un elicottero della Polizia. Si è ora deciso di allargare il raggio delle ricerche anche perché l’anziana era in buone condizioni di salute e quindi avrebbe potuto anche camminare a lungo e allontanarsi. Vengono infine controllati anche i corsi d’acqua.