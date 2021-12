Il costone di Rio Vivo frana ancora. Nonostante l’intervento effettuato dopo l’ultima emergenza, lo smottamento non si è fermato e il maltempo di questi ultimi giorni ha reso di nuovo difficile la situazione.

La famiglia che abita a ridosso del costone questa mattina ha chiesto aiuto, per l’ennesima volta. In via precauzionale è stato disposto lo sgombero temporaneo. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale.

Una vicenda che si trascina da diversi anni, con contenziosi che hanno chiamato in causa la giustizia amministrativa e il tribunale civile di Larino.