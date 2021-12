Sono 19 i nuovi contagi emersi dai 681 tamponi processati, con il tasso di positività che si attesta al 2,79%. Il dato emerge dall’ultimo Bollettino Asrem che riporta anche due ricoveri in Malattie infettive, tre dimessi dallo stesso reparto e il trasferimento, sempre da Infettivi ad un reparto no Covid. Di conseguenza i pazienti ricoverati al Cardarelli sono in totale 12, di cui 11 in Malattie infettive ed uno in Terapia intensiva. Di questi, 11 non sono vaccinati, uno ha ricevuto una sola dose di vaccino. Ma ci sono anche ben 46 persone che hanno sconfitto il virus. Gli attualmente positivi sono 287 mentre le vittime dall’inizio della pandemia sono 506.