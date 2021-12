“Molise è musica”, la rassegna concertistica regionale fa tappa a Trivento il 7 dicembre. Per i cinquant’anni del Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” di Campobasso, l’assessorato regionale alla Cultura e Turismo, Vincenzo Cotugno, ha voluto la kermesse musicale, in sinergia con il Conservatorio, Istituzione di Alta Cultura. Tra gli appuntamenti programmati, domani sera, 7 dicembre, alle ore 21.00, presso il Centro Polifunzionale di Trivento ci sarà l’esibizione del tenore Gianluca Pasolini e al pianoforte, Giulia Vazzoler, “siamo riusciti ad avere questo evento – riferisce il sindaco Pasquale Corallo – e speriamo di averne altri. Siamo particolarmente onorati, considerato anche lo spessore culturale delle iniziative messe in campo. Per questo voglio ringraziare l’assessore regionale Vincenzo Cotugno e il dirigente Nicola Pavone. Un appuntamento che apre il periodo natalizio – chiude Corallo – e spero che la cittadinanza possa rispondere e partecipare, sempre facendo attenzione alle norme in vigore per la pandemia”.