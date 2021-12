Grande successo a Isernia per ‘Ti porto in Africa’, l’evento promosso dall’associazione ‘Oltre la vita’, tenutosi all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia, in un pomeriggio all’insegna della musica e del teatro. Ma non solo. L’obiettivo della serata di beneficenza è stato quello di raccogliere fondi da destinare alla realizzazione di un centro ricreativo nel villaggio di Bukanda in Burundi, ma anche un’occasione per tracciare un bilancio e condividere con il pubblico momenti di grande emozione e commozione. L’associazione Oltre la vita onlus nasce a Isernia in Memoria di Francesco Martino, giovane vittima del disastro ferroviario di Roccasecca, nel dicembre del 2005, e da allora è in prima linea per dare sostegno a chi soffre nel resto del mondo.

Tanti gli artisti che si sono prestati gratuitamente in nome della solidarietà. Sul palco si sono esibiti Sergio Marchetta, Gianni di Chiaro, il Sai di Venafro, di Cerro a Volturno e Pesche, l’orchestra della scuola Giovanni XXIII di Isernia, l’Isernia Gospel Choir.

All’ingresso dell’auditorium è stato inoltre allestito un mercatino di Artigianato Africano e la mostra di pittura ‘Ti porto in Africa’ dell’artista Ugo Martino.