Ancora una vittima del Covid in Molise. Si tratta di un uomo di 77 anni di Isernia, che era ricoverato in Malattie infettive del Cardarelli. Sale così a 506 il numero delle persone decedute a causa del virus dall’inizio della pandemia. E’ quanto riporta l’ultimo bollettino Asrem che registra anche un altro ricovero, sempre in Infettivi e un nuovo contagio, a Campomarino su 217 tamponi processati, con il tasso di positività allo 0,46%. La buona notizia riguarda i guariti che sono 26. I ricoverati al Cardarelli sono 15, di cui 14 in Infettivi ed uno in Terapia intensiva. Di questi 13 non sono vaccinati, 2 hanno ricevuto una sola dose o dose unica. Gli attualmente positivi in Molise sono 314.