Trivento Covid-free, il sindaco Corallo chiede di rispettare le norme e tamponi a chi rientra per il Natale. “Comunico con grande gioia che Trivento è Covid-free, ma affinché questo dato sia duraturo, occorre continuare a seguire comportamenti responsabili a tutela della salute di tutti noi ha scritto Corallo – si raccomanda di seguire comportamenti responsabili a tutela della nostra salute e di quella altrui e si invita tutti i cittadini (adulti, ragazzi, gestori dei locali, ecc. ecc.) a rispettare rigorosamente le norme vigenti. È importante che tutti i cittadini in età vaccinabile si sottopongano alla somministrazione del vaccino (fatta salva l’esenzione per casi particolari concordati con i propri specialisti e medici di base). Si raccomanda alle persone che tornano dalle vacanze – precisa Corallo – di fare un tampone prima di rientrare nelle abitazioni di residenza. Si ricorda, infine, che la Certificazione verde Covid-19, o green pass, è lo strumento che, in Italia, consente di viaggiare e di accedere ai luoghi di lavoro, a scuola, all’università, alle strutture sanitarie e ai locali che offrono servizio di ristorazione. Permette, inoltre, di partecipare a numerose attività culturali, ricreative e sportive”.