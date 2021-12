Venerdì 10 dicembre, con inizio alle ore 8.30, presso l’auditorium Unità d’Italia, a Isernia, avrà luogo «Molise WelFair – Futuro Anteriore di WelFare, keeping up», una giornata di formazione e approfondimento per gli operatori dei servizi sociali, dedicata alle nuove opportunità nel settore.

L’evento è stato promosso dall’Ambito Territoriale di Isernia, in collaborazione con le cooperative Assel, NuovAssistenza, Futura, Iccs, Css, Sirio, Cis, Giada, Ares e Casi.

Per l’occasione sarà presente Alessandro Ciglieri, esperto in progettazione sociale e attualmente impegnato in attività di consulenza e formazione per lo sviluppo di programmi di welfare primario e secondario, nel settore dei servizi alla persona, delle politiche attive del lavoro e del turismo sociale.

L’evento formativo in presenza è gratuito e accreditato presso l’Ordine degli Assistenti Sociali.

L’iniziativa si terrà nel rispetto delle misure previste dalla vigente normativa anti-covid. Per partecipare è necessario esibire il green pass.

È obbligatorio iscriversi al corso in presenza, al seguente link: https://educare.sicare.it/sicare/educare.php