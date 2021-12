Domenica 5 dicembre ore 16, all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia, si terrà l’evento Ti Porto in Africa organizzato dall’Associazione Oltre la Vita con il patrocinio del Comune di Isernia.

Una serata di beneficenza in memoria del giovane Francesco Martino.

L’evento è stato ideato in primis per poter raccogliere fondi utili alla costruzione di un Centro Ricreativo nel villaggio di Bukanda in Burundi, un luogo dove i bambini possano giocare ed imparare e poi per raccontare l’attività svolta dall’Associazione in questi due anni di pandemia.

Un pomeriggio all’insegna della musica e del teatro. Tanti gli artisti che si sono prestati gratuitamente in nome della solidarietà. Ringraziamo Sergio Marchetta, Gianni di Chiaro , il SAI di Venafro e il SAI di Cerro a Volturno e Pesche, l’orchestra della scuola Giovanni XXIII di Isernia e non in ultimo l’Isernia Gospel Choir.

Condurrà la serata Maria Antonietta Tortola.

All’ingresso dell’AUDITORIUM sarà allestito un mercatino di Artigianato Africano e la mostra di pittura “TI PORTO IN AFRICA” dell’artista Ugo Martino

“Ci auguriamo che sia un evento che porti un po’ di serenità in un periodo ancora così buio.- commenta la Presidente di Oltre la Vita Titina Petrosino – Dobbiamo ricominciare a vivere la socialità soprattutto in nome di valore come la fratellanza, l’ integrazione e la solidarietà”