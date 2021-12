L’Istituto superiore di sanita’ ha diffuso il rapporto ‘Influnet’ sull’andamento dell’influenza in Italia. In Molise, nella settimana compresa tra il 22 e il 28 novembre, su 11 Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta ‘sentinella’ che hanno trasmesso in dati, per un totale di 11.467 assistiti, sono stati segnalati 22 casi (incidenza 1,92 per mille – Italia 4,76), in aumento rispetto alla precedente settimana. Dal report emerge che l’incidenza piu’ alta (5,15 per mille) riguarda la fascia d’eta’ 5-14 anni, a seguire quella 15-64 (2,11) e over 65 (0,99). Nella fascia d’eta’ 0-4 anni non sono stati segnalati episodi di influenza.