Giornata delle persone con disabilità al centro socio educativo di Trivento “Raggio di Luce”. Oggi, 3 dicembre, si celebra la giornata internazionale della disabilità, indetta dalle Nazioni Unite dal 1981, con lo scopo di garantire dignità, diritti e benessere alle persone con disabilità. Da oltre 10 anni, è sorto il 7 marzo 2011, il centro socio educativo “Raggio di Luce”, grazie ai volontari dell’associazione “Cielo e terra”, porta avanti progetti ed iniziative a favore degli utenti e dei loro familiari. In vista delle festività natalizie, il centro sta preparando oggetti da poter regalare e con il ricavato, come sempre, vengono finanziate le molteplici attività messe in campo. “Con grandi sforzi andiamo avanti – riferisce il presidente del centro Maria Mastroiacovo – nonostante le ristrettezze, abbiamo dalla nostra parte l’affetto e la collaborazione di tanti che ci sostengono da sempre. Dopo 10 anni siamo diventati un punto di riferimento dell’intero territorio e questo ci riempie di orgoglio e ci fa affrontare le sfide del domani”. “Raggio di Luce” ospita ogni giorno i diversamente abili dell’area del Medio Trigno, garantendo uno spazio qualificato per socializzare, creare, condividere e crescere. La struttura socio educativa assicura ai propri utenti la specifica e continua assistenza, nonché interventi socio–educativi personalizzati, con attività sempre innovative, che vanno dalla stimolazione cognitiva alla creazione artistica, dai laboratori di manualità, ai laboratori musicali e informatici, dal teatro all’ ortoterapia, al fine di promuovere la fiducia in se stessi e lo sviluppo di competenze per il vivere sociale. Non in ultimo, il centro provvede anche al supporto pratico e psicologico delle famiglie degli utenti.