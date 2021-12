In Molise sono circa 15 mila i bambini compresi nella fascia di eta’ tra i 5 e 11 anni che potrebbero essere vaccinati contro il Covid-19. Lo fa sapere, interpellato dall’Ansa, il direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale del Molise, Oreste Florenzano. A seguito della recente approvazione da parte dell’Aifa, le Regioni si stanno attivando per dare il via alla campagna vaccinale. In Molise, ha spiegato Florenzano, “le modalita’ saranno stabilite in Cabina di regia con la Regione”.