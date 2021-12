Share on Twitter

Con il nuovo orario invernale 2021-2022, al via da domenica 12 dicembre, Trenitalia introduce alcune novità per la stazione di Termoli. Le novità dell’orario invernale 2021-2022 sono state presentate oggi a Milano da Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, prevedono l’introduzione di 12 Frecciarossa, con fermata a Termoli, che andranno a sostituire 10 Frecciargento e 2 Frecciabianca, portando a 20 il totale dei Frecciarossa che collegheranno quotidianamente Milano e la città costiera molisana. La nuova offerta consentirà di migliorare i tempi di percorrenza, fra il capoluogo lombardo a Lecce, con una velocizzazione di circa 30 minuti. Restano confermati i 4 Frecciabianca Venezia-Lecce, con fermate in Molise.