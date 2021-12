Share on Twitter

Dieci nuovi contagi ed un nuovo ricovero in Malattie infettive. Sono i dati dell’ultimo bollettino diramato dall’Asrem che riporta anche la guarigione di 11 persone. Il tasso di positività si attesta all’1,98%. 7 i comuni interessati dal virus, con 3 nuovi casi a Termoli, 2 a Campobasso ed 1 rispettivamente a Guglionesi, Petacciato, San Giacomo degli Schiavoni, Sepino e Spinete. Gli attualmente positivi sono 431 mentre i ricoverati al Cardarelli sono 13 di cui 12 in infettivi. Tra i pazienti ricoverati, 10 non sono vaccinati.