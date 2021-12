Share on Twitter

Gli attori istituzionali del Patto territoriale Trigno-Sinello e il Comune di San Salvo organizzano un webinar tecnico rivolto alle associazioni di categoria e ai consulenti che intendano assistere le imprese nella compilazione e nell’invio delle domande per la partecipazione all’Avviso Pubblico per la preselezione di interventi imprenditoriali da inserire nel Progetto Pilota. Il meeting è fissato alle ore 17:30 del 3 dicembre prossimo via Zoom.

Il Patto Trigno Sinello si pone come obiettivi quelli di migliorare i processi innovativi per favorire l’efficienza della Pubblica Amministrazione Locale, sviluppare piattaforme ICT interattive per supportare la gestione del territorio, promuovere lo sviluppo del comprensorio attraverso la concertazione tra le parti sociali e soggetti pubblici e privati, aumentare la capacità degli Enti Locali nella gestione dell’ambiente e del territorio e attuare forme concrete di partenariato locale, regionale, nazionale e comunitario.