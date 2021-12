Share on Twitter

Share on Facebook

È stato presentato presso la sala Raucci di Palazzo San Francesco, il cartellone natalizio degli eventi isernini promosso dalla nuova amministrazione comunale e dalla Proloco di Isernia.

Un calendario che inaugura il Natale dell’era Castrataro a cui hanno collaborato le associazioni presenti sul territorio. Da domenica 5 dicembre a domenica 9 gennaio la città si popolerà di mercatini, eventi musicali, culturali e sportivi.

Soddisfatti del lavoro svolto, il sindaco Piero Castrataro, l’assessore alla cultura Luca de Martino, il vicesindaco Federica Vinci e il consigliere Umberto di Giacomo.

Un cartellone di eventi, organizzato in collaborazione con il Presidente Michelino Freda della Proloco di Isernia, destinato a tutti, adulti e bambini.

Concorsi, eventi di beneficenza e spettacoli di grande rilievo in ogni parte della città: dalle borgate al centro storico passando per l’officina della cultura.

Per ricevere tutte le informazioni sugli eventi in calendario, l’amministrazione comunale ha attivato un gruppo Facebook chiamato Natale a Isernia a cui tutti i cittadini potranno iscriversi. Il primo appuntamento sarà il 5 dicembre con una serata di beneficenza in onore di Francesco Martino.