Il bollettino dell’Asrem con i dati sulla situazione Covid in Molise. Su 608 tamponi refertati sono 19 i nuovi positivi: 4 di Guglionesi e Termoli, 2 di Campobasso, Isernia, Montenero di Bisaccia, 1 rispettivamente di Baranello, Capracotta, Pescolanciano, Santa Croce di Magliano e Ururi. Tasso di positività al 3,1%. Da registrare anche 35 guariti di cui 19 solo di Isernia. Non ci sono nuovi decessi, né ricoveri. Nessun dimesso. Al Cardarelli di Campobasso restano 12 i pazienti con Covid in cura di cui sempre 1 in Terapia intensiva.. di questi 9 non sono vaccinati.