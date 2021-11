Rinnovata la dirigenza dell’Associazione della Stampa del Molise, il sindacato regionale dei giornalisti.

I 9 eletti nel Consiglio Direttivo sono, per i professionali: Giuseppe di Pietro, Valentina Fauzìa, Giovanni Mancinone, Antonio Ruggieri, Francesco Salati, Sabrina Varriano e Giuseppe Villani. Per i collaboratori: Marta Martino e Camillo Pizzi.

Il Collegio dei revisori è composto da Maurizio D’Ottavio, Cesare Scalabrino per i professionali e da Giuseppina Cristinzio per i collaboratori.

Il Collegio dei probiviri è composto, invece, da Celeste Barbato, Giovanni Di Marzo per i professionali e da Assunta Domeneghetti per i collaboratori.