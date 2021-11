Quattro regioni e una provincia autonoma con le scorte disponibili di vaccino antinfluenzale non raggiungono coperture pari o superiori al 75% della popolazione target per eta’. Sono Piemonte (61%), Molise (60%), Campania (56%), Provincia Autonoma di Bolzano (52%) e Valle d’Aosta (48%). Il dato e’ in miglioramento rispetto alla scorsa stagione, quando non raggiungevano coperture sufficienti 7 regioni e 2 Province Autonome. Emerge da un’analisi della Fondazione Gimbe. La disponibilita’ nazionale di vaccini antinfluenzali per la stagione 2021-2022 e’ di 17.702.476 dosi.