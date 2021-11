Simula una rapina in casa ma messa alle strette dai carabinieri confessa di essersi inventa tutto. E’ accaduto a Sepino nel pomeriggio di ieri quando un uomo, tornando a casa, ha trovato la compagna a terra sul pavimento che in preda al panico ha riferito di essere stata aggredita da due uomini che poi si sono fatti consegnare mille euro in contanti, soldi della pensione del compagno che erano tenuti nascosti tra i bicchieri.