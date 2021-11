Al Grand Hotel Rinascimento a Campobasso, il Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica, l’Agenzia Formativa Accreditalia dell’Abruzzo,insieme e alla Cia – agricoltori italiani del Molise, hanno presentato il Progetto ERMES “Strategie per una migliore qualificazione dell’offerta agrituristica di aziende Abruzzesi e Molisane”.

In mattinata il seminario tematico “Sapori e Saperi, qualità delle produzioni, sostenibilità e multifunzionalità, buona nutrizione, corretti stili di vita – Temi chiave per un felice investimento in materia di crescita e sviluppo economico/sociale dei territori regionali di Abruzzo e Molise” in cui sono state evidenziate le strategie di promozione, valorizzazione e sviluppo dei territori e delle migliori tipicità.

“Occorre consolidare sempre più le scelte e le strategie che – hanno detto Cia e Cipat Abruzzo – l’agricoltura, i suoi produttori, i trasformatori e tutti gli indotti collegati hanno, da tempo, posto in essere: quelle di valorizzare sempre più il proprio impegno rivolto alla qualità, alla salubrità ed alla tipicità dei prodotti regionali, perché questo è l’investimento strategico e vincente per le imprese e che crea un importante nesso tra sviluppo del mondo produttivo e crescita del benessere dei cittadini”.

Il seminario si è articolato in due sessioni: in mattinata i relatori hanno presentato il progetto, nel pomeriggio invece, i laboratori delle idee, con Agrichef e ragazzi delle scuole.