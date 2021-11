Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, a Campobasso venerdì prossimo 3 dicembre per la quarta tappa del tour nazionale ‘Italiadomani’, organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il supporto del Comune di Campobasso, Prefettura di Campobasso e Universita’ del Molise, per illustrare i contenuti e le opportunita’ del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). L’evento e’ in programma alle 11:15 nell’Aula magna dell’Unimol. Tra gli altri partecipanti, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, il Rettore dell’Unimol, Luca Brunese. Moderatrice dell’incontro il Capo dell’Ufficio per la comunicazione istituzionale e le relazioni con i media della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Paola Ansuini.