Sono 917 i tamponi refertati, da cui sono emersi 27 nuovi positivi. Torna a salire il numero di contagiati, dopo una breve tregua, ma sale esponenzialmente anche il numero di tamponi fatti.

12 i nuovi casi, ancora, di Guglionesi, 5 di Termoli, 4 di Isernia, 2 di Cercepiccola e 1 rispettivamente di Larino, Pietrabbondante, Sepino e Tavenna. Tasso di positività al 2,9%. Da registrare anche 19 nuovi guariti e una persona dimessa da Malattie infettive del Cardarelli. Nell’ospedale di Campobasso sono 12 i pazienti con Covid ricoverati, di cui sempre 1 in Terapia Intensiva. Di questi 9 non sono vaccinati. Non ci sono nuovi ricoveri né decessi.

Al momento sono 448 gli attualmente positivi in Molise.

Continua spedita la campagna di vaccinazione in Molise. Sul portale adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it, chi ha da 18 anni in su, può prenotare la terza dose, dose booster a patto che abbia avuto l’ultima somministrazione almeno 5 mesi prima. Anche in questo caso, nel portale, si può scegliere in autonomia data, orario e sede di somministrazione.

L’Asrem ricorda che è sempre possibile prenotare online la prima dose per chi ancora non l’abbia fatta e riprogrammare la seconda e la terza in caso di necessità.