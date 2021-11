Domani, martedi’ 30 novembre, alle 11:30, al Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione dell’Universita’ del Molise a Campobasso si terra’ la cerimonia inaugurale del Laboratorio di Comunicazione ‘Federico Fellini’ allestito grazie a una convenzione con Eures (European employment services) rete europea dei servizi per l’impiego coordinata dalla Commissione europea. Il laboratorio si propone come struttura di riferimento funzionale alle attivita’ di produzione, proiezione, visione, ascolto e analisi (critica) di materiali sonori, visivi e audio-visivi del corso di studio in Scienze della comunicazione. La strumentazione e’ stata acquisita per favorire il completamento della formazione, in particolare quella legata ai laboratori del Corso, e l’acquisizione di competenze richieste nel mondo professionale, come fondamentale integrazione delle conoscenze teoriche.