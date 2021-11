Share on Twitter

Share on Facebook

Nessun nuovo positivo dai 277 tamponi processati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal Bollettino Asrem che non segnale nuovi ricoveri né decessi ma 8 guariti. Gli attualmente positivi sono 440 mentre i pazienti ricoverati al Cardarelli sono 13 di cui 12 in Infettivi ed uno in Terapia intensiva.