Nella settimana appena trascorsa in Molise ancora in aumento i nuovi positivi al Covid, 187 contagi contro i 159 dei sette giorni precedenti. Sale anche il tasso di positivita’ che dal 3,9 passa al 4,6 per cento (sono stati 4.019 i tamponi processati) e resta molto al di sopra della media nazionale. Gli attualmente positivi passano dai 342 di lunedi’ scorso ai 448 di oggi. Cresce leggermente anche il numero dei ricoveri: in una settimana i pazienti al Cardarelli passano da 10 a 13, stabile invece la situazione in Terapia intensiva dove resta ricoverato un solo paziente. Negli ultimi sette giorni si e’ registrato un solo decesso, sono complessivamente 504 le vittime in regione dall’inizio della pandemia.