Convocato il consiglio comunale di Trivento, tra i punti all’ordine del giorno la richiesta di adesione al Club Borghi più Belli d’Italia. L’assise si riunirà in videoconferenza, alle ore 14e 30 di domani 30 novembre 2021, per discutere di alcuni punti messi all’ordine del giorno, tra cui l’adesione al Club Borghi più Belli d’Italia. L’associazione, a carattere nazionale, valorizza il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri italiani, “non è stata creata per effettuare una mera operazione di promozione turistica integrata, si prefigge di garantire – attraverso la tutela, il recupero e la valorizzazione – il mantenimento di un patrimonio di monumenti e di memorie che altrimenti andrebbe irrimediabilmente perduto”. Riuscire a creare le opportune convergenze e promuovere il territorio, è oramai un binomio al quale le amministrazioni non possono più rinunciare. Rimane, infatti, una delle ultime carte da poter giocare al fine di salvare il salvabile e sperare di invertire una rotta che va verso il declino. Tra gli altri punti da discutere, la Variazione numero 7 al Bilancio di Previsione 2021/2023; Approvazione del piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il periodo 2021-2023.