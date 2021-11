In Molise, nel corso della Giornata nazionale della Colletta alimentare che si e’ svolta sabato 27 novembre sono state donate 33 tonnellate di prodotti, pari a 66 mila pasti, in circa 50 supermercati, grazie al coinvolgimento di mille volontari. Nel dettaglio, a Campobasso e provincia sono state donate 29 tonnellate, 4 a Isernia. Quanto raccolto sara’ distribuito nelle prossime settimane a 40 strutture caritative convenzionate che assistono in Molise 5.818 persone. “Anche questa venticinquesima edizione della Giornata nazionale della colletta alimentare – commenta Antonio Dionisio, presidente del Banco Alimentare Abruzzo e Molise – si e’ caratterizzata per una grande bellezza: quella che abbiamo avuto modo di vedere negli occhi dei nostri volontari, nella passione e nell’entusiasmo di tutti i nostri amici che da anni condividono con noi questo gesto, e che si e’ resa concreta dal gesto di migliaia di donatori e resa possibile da un grande impegno organizzativo”.