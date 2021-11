Share on Twitter

La prima nevicata a Campobasso ha portato gli immancabili disagi in città e lungo le principali vie di accesso. Molti i mezzi che si sono messi di traverso a causa della neve, mentre disagi sono stati segnalati lungo la strada di accesso all’ospedale Cardarelli, dove alcune ambulanze sono rimaste bloccate per diverso tempo. Numerosi i tamponamenti lungo la tangenziale. La fitta nevicata era stata ampiamente annunciata eppure, come accade ormai spesso, molti automobilisti si sono fatti trovare impreparati, alla guida dei propri mezzi sprovvisti di pneumatici da neve. L’ondata di maltempo ha portato nevicate anche nei centri limitrofi al capoluogo.