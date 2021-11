La curva del contagio a Guglionesi negli ultimi giorni si è ridotta: nella giornata di domani, secondo una determinata scansione oraria, tutti gli studenti e insegnanti di determinate classi (in sostanza quelle coivolte dal contagio) di elementari, medie e liceo, ad eccezione di chi era risultato positivo al molecolare in precedenza, saranno sottoposti al tampone.

I negativi potranno tornare a far lezione in presenza già da mercoledì salvo proroga dell’ordinanza di chiusura delle scuole firmata dal sindaco Mario Bellotti.