Share on Twitter

Share on Facebook

Ieri, 27 novembre 2021, si è tenuta in tutta Italia la 25^ giornata della colletta alimentare. In oltre 11 mila punti vendita sono stati allestiti banchetti per raccogliere donazioni di viveri a favore delle persone più bisognose.

Anche Agnone ha aderito all’iniziativa tramite il lavoro di raccolta dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Sono stati ben 1018 i kg di alimenti donati dagli agnonesi.

“Sin dalla mattina 8 volontari hanno raccolto le donazioni lasciate dalla gente. – hanno spiegato dal gruppo – Il presidente Cav. Uff. Mario Petrecca ringrazia i volontari per la loro disponibilità e per il loro instancabile lavoro e ringrazia la cittadinanza agnonese per il grande senso di solidarietà dimostrato.”